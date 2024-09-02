«Гражданский мониторинг»: общественник проверил работу Отдела МВД по Волжскому району

84

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Лисица совместно с начальником полиции полковником полиции Дмитрием Артемьевым и заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе Верой Буяновой проверил работу Отдела МВД по Волжскому району.



Дмитрий Лисица обратил внимание на наличие парковочных мест, в том числе и для инвалидов, наличие табличек с указанием телефонов дежурных частей и ухоженный вид прилегающей территории.



При посещении административного здания общественником был произведен осмотр стендов с актуальной информацией по предоставлению государственных услуг. Общественник также отметил, что для комфортного нахождения граждан в помещении установлена сплит-система.



В результате бесед с сотрудниками дежурной части Дмитрий Николаевич отметил, что полицейские владеют информацией о проводимых профилактических мероприятиях нераскрытых преступлениях и лицах, находящихся в розыске.



Дмитрий Лисица с позитивной стороны отметил кадровую работу, сотрудниками полиции на регулярной основе проводится профориентационные мероприятия: «День открытых дверей» для студентов средних специальных и высших учебных заведений, посещение образовательных организаций и размещение на сайтах поселений района агитационных материалов.



По итогам проверки Дмитрий Николаевич отметил, что каких-либо серьезных нарушений и замечаний не выявлено, работа осуществляется надлежащим образом, с соблюдением всех обязательных норм и правил. Выявленные недостатки, касающиеся оформления стендов и их актуализации, были устранены в ходе проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО