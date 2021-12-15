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Граждане, решившие самовольно срубить дерево для праздника, будут привлечены к административной или уголовной ответственности

15 декабря 2021 11:22
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Граждане, решившие самовольно срубить дерево для праздника, будут привлечены к административной или уголовной ответственности

Прокуратура г. Тольятти разъясняет: «Ответственность за незаконную порубку деревьев».

Несомненно, елка является одним из символов новогодних праздников и с приближением Нового года многие задумываются, как украсить дом и при этом сэкономить. 

Граждане, решившие самовольно срубить дерево для праздника, будут привлечены к административной или уголовной ответственности.

        Вид ответственности определяется ущербом, причиненным лесному хозяйству.

        Если сумма причинённого ущерба не превышает 5000 рублей, наступает административная ответственность. Это статья 8.28 КоАП РФ ("Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан") влечет наложение административного штрафа. Ответственность юридических и должностных лиц повышенная по сравнению с гражданами.

        Если нарушитель срубил несколько деревьев и ущерб превысил 5 тысяч рублей, то правонарушение определяется статьёй 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», которая предусматривает различные виды наказаний, в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

         Размер штрафа в каждом случае определяется индивидуально и зависит от породы дерева, его возраста и ущерба для лесного хозяйства. 

        Кроме штрафа нужно еще и возместить ущерб за каждое незаконно срубленное дерево. 

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