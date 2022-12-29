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График работы регистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД СО в праздничные дни

29 декабря 2022 14:48
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Прием граждан и организаций для оказания услуг по переоборудованию транспортных средств и выдаче свидетельств ДОПОГ будет осуществляться 4 января 2023 года.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоиснпекции Самарской области в новогодние праздничные дни будут работать по следующему графику:

31 декабря 2022 года – рабочий день

1, 2, 3 января 2023 года – выходные дни

4, 5 января 2023 года – рабочие дни

6, 7, 8 января 2023 года – выходные дни

С 9 января 2023 года прием граждан осуществляется в соответствии с повседневным графиком работы.

Дополнительно сообщаем, что прием граждан и организаций для оказания государственных услуг по переоборудованию транспортных средств и выдаче свидетельств ДОПОГ будет осуществляться 4 января 2023 года.

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