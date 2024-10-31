"Госуслуги" начали предлагать перенос почты с Gmail на другие платформы

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Пользователям портала госуслуг, которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, предложено воспользоваться переносом почтового адреса на другие платформы - в частности, на XMail от VK. Соответствующее уведомление получил корреспондент ТАСС.

"Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать", - говорится в сообщении.

Пользователям предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. При этом в сообщении указывается, что можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с "Госуслугами".

В конце сентября Минцифры РФ рекомендовало пользователям сервисов американской корпорации Google в России создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.