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Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе

25 февраля 2022 13:58
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Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе

Опция «Доступный интернет», благодаря которой даже при отрицательном балансе пользователь может зайти в социальную сеть «Вконтакте» и на Госуслуги, заработала у большинства операторов.

Эти платформы в список социально значимых сайтов внесла правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко.

Чтобы подключиться к «Доступному интернету» нужно:

1.       Зайти в приложение мобильного оператора.

2.       Выбрать опцию «Доступный интернет».

3.       Авторизоваться через Госуслуги (нужно иметь подтвержденную учетную запись).

4.       Выбрать из списка социально значимых сайтов нужный.

При включении этой опции другие сайты доступны не будут. Пользоваться «Доступным интернетом» можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать. Отключить услугу можно и раньше – точные инструкции зависят от операторов связи.

Сейчас «Доступный интернет» работает у мобильных операторов «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Теле2» и интернет-провайдеров «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС и АКАДО. Предполагается, что в дальнейшем все операторы связи, предоставляющие доступ к сети Интернет, подключат эту услугу.

Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам был запущен 1 апреля 2020 года и показал высокую востребованность среди граждан. Критерии включения ресурсов в перечень социально значимых сайтов определены постановлением Правительства России от 29.12.2021 года № 2531.

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