Госуслуги и ГИС ЖКХ: в Самаре продолжаются выездные приемы специалистами МФЦ

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Госуслуги и ГИС ЖКХ: в ресурсных центрах проекта «Мой дом» продолжаются выездные приемы специалистами МФЦ.



11 ноября специалисты МФЦ встретились с жителями поселка Кряж в Куйбышевском районе в ресурсном центре «Мой дом» на улице Лысвенской, 2. На выездном приеме жителям напоминают, как через «Госуслуги» заказать ту или иную справку, выписку, подать заявление на оформление какого-либо документа, записаться на прием в различные учреждения.



Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, просвещение, содействие активным собственникам.



Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

График работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" в ноябре и декабре 2022 года доступен по ссылке.

Фото: администрация Самары