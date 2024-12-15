Госуслугам исполняется 15 лет

Свадьба, рождение ребёнка, устройство на работу, покупка новой квартиры или выход на пенсию — уже 15 лет в самые важные моменты жизни Госуслуги рядом и готовы помочь.
Всё начиналось с информационного портала, со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг. Госуслуги сегодня — это 1,6 тыс. услуг и 112 млн пользователей. Каждый день они подают 2 млн заявлений и задают 1,5 млн вопросов Роботу Максу.
Госуслуги за 15 лет
- — более 2,3 млн заявлений о браке
- — 670 тыс. детей, рождение которых зарегистрировано онлайн
- — более 32 млн заявлений на единое пособие
- — более 180 млн записей к врачу
- — почти 60 млн электронных полисов ОМС
- — 2,3 млн записей в 1 класс
- — более 9 млн заявлений в вузы
- — 33 млн выписок из ЕГРН
- — 91,6 млн личных кабинетов избирателей
- — более 17 млн подписанных документов в Госключе
- — более 10 млн Пушкинских карт
- — более 623 млн платежей
- — 2 млрд консультаций Робота Макса
- — 18,7 млн обращений через Платформу обратной связи
- — несколько тематических мобильных приложений
Госуслуги — это удобно, просто и быстро. Экономьте время, проводите его с близкими!