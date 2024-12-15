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Госуслугам исполняется 15 лет

15 декабря 2024 12:34
168
Госуслугам исполняется 15 лет

Свадьба, рождение ребёнка, устройство на работу, покупка новой квартиры или выход на пенсию — уже 15 лет в самые важные моменты жизни Госуслуги рядом и готовы помочь.

Всё начиналось с информационного портала, со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг. Госуслуги сегодня — это 1,6 тыс. услуг и 112 млн пользователей. Каждый день они подают 2 млн заявлений и задают 1,5 млн вопросов Роботу Максу.

Госуслуги за 15 лет

  • — более 2,3 млн заявлений о браке   
  • — 670 тыс. детей, рождение которых зарегистрировано онлайн  
  • — более 32 млн заявлений на единое пособие 
  • — более 180 млн записей к врачу 
  • — почти 60 млн электронных полисов ОМС 
  • — 2,3 млн записей в 1 класс   
  • — более 9 млн заявлений в вузы  
  • — 33 млн выписок из ЕГРН  
  • — 91,6 млн личных кабинетов избирателей 
  • — более 17 млн подписанных документов в Госключе  
  • — более 10 млн Пушкинских карт 
  • — более 623 млн платежей  
  • — 2 млрд консультаций Робота Макса  
  • — 18,7 млн обращений через Платформу обратной связи 
  • — несколько тематических мобильных приложений

Госуслуги — это удобно, просто и быстро. Экономьте время, проводите его с близкими!

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