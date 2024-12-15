Госуслугам исполняется 15 лет

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Свадьба, рождение ребёнка, устройство на работу, покупка новой квартиры или выход на пенсию — уже 15 лет в самые важные моменты жизни Госуслуги рядом и готовы помочь.

Всё начиналось с информационного портала, со временем появились личный кабинет и первые 20 услуг. Госуслуги сегодня — это 1,6 тыс. услуг и 112 млн пользователей. Каждый день они подают 2 млн заявлений и задают 1,5 млн вопросов Роботу Максу.

Госуслуги за 15 лет

— более 2,3 млн заявлений о браке

— 670 тыс. детей, рождение которых зарегистрировано онлайн

— более 32 млн заявлений на единое пособие

— более 180 млн записей к врачу

— почти 60 млн электронных полисов ОМС

— 2,3 млн записей в 1 класс

— более 9 млн заявлений в вузы

— 33 млн выписок из ЕГРН

— 91,6 млн личных кабинетов избирателей

— более 17 млн подписанных документов в Госключе

— более 10 млн Пушкинских карт

— более 623 млн платежей

— 2 млрд консультаций Робота Макса

— 18,7 млн обращений через Платформу обратной связи

— несколько тематических мобильных приложений

Госуслуги — это удобно, просто и быстро. Экономьте время, проводите его с близкими!