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Государственные и общественные награды вручили в Самарской области замечательным мамам

26 ноября 2024 19:32
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Государственные и общественные награды вручили в Самарской области замечательным мамам

В Самарской области более тысячи гостей побывали на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери. Среди участников праздника были многодетные женщины, жены и мамы военнослужащих, участвующих в СВО, приемные мамы, которые в том числе воспитывают детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мамы, награжденные знаками «Материнская доблесть», орденами и медалями «Родительская слава», региональными наградами.

В рамках праздника со сцены Самарского академического театра оперы и балета звучал рассказ о мамах: матерях-героинях, воспитавших десять и более детей, приемных мамах, подаривших тепло и заботу детям-сиротам, мамах, воспитавших героев, и мамах, чьи дети прославили наш регион в медицине, спорте, науке и пр.

«Спасибо за вашу безграничную любовь и заботу. Здоровья и добра, - подчеркнул в своем обращении глава региона Вячеслав Федорищев. - Особые поздравления мамам, которые воспитали Защитников Родины. Знайте, вы самые сильные, мудрые».

В этот день самые достойные женщины были награждены знаками отличия «Материнская доблесть», Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Самарской области.

«Быть мамой куда сложнее, чем мы, мужчины, можем себе представить. Это значит круглосуточно работать, совмещать сразу несколько профессий, обладать безграничным терпением, выносливостью, испытывать искреннюю любовь к своему ребенку и принимать его таким, какой он есть, переживать за него даже когда он становится взрослым», - сказал, вручая женщинам заслуженные награды, вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов.

Одной из награжденных стала мама шестерых детей Екатерина Мохова из Самары. Ей был вручен знак отличия «Материнская доблесть» II степени. «Прежде всего - это любовь, которая дает возможность сохранять мир, спокойствие и благополучие в семье. А вторая составляющая - это терпение, потому что без него непросто воспитывать детей», - поделилась секретом семейного счастья многодетная мама.

В Самарской области уделяется большое внимание благополучию семей с детьми, формированию здоровой моды на многодетность и ответственное родительство, оказанию помощи многодетным и молодым семья, что является серьезной поддержкой для всех семей, где есть дети.

«Я хочу сказать спасибо государству за все меры соцподдержки, которые сегодня есть в нашем регионе. Нам, многодетным мамам, они очень помогают. Но главное - это дарить всем детям одинаковую ласку и любовь, чтобы ни один ребенок был не обделен. Государство помогает финансово, а мы, родители, просто любим», - сказала многодетная мама из Отрадного Наталья Русанова.

Напомним, что в настоящее время в Самарской области действуют 38 мер поддержки семей с детьми, в том числе и в рамках нацпроекта «Демография». Всего в регионе 229 тысяч семей, где воспитывается более 318 тысяч детей, охвачено различными видами социальной помощи (пособиями, выплатами и не финансовыми мерами поддержки). Рост благополучия семей – в числе основных задач Программы социально-экономического развития региона, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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