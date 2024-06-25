Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля

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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов при государственной регистрации транспорта. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента, пишут "Известия".

Согласно тексту документа, изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Законопроект исключает обязательную «автогражданку» из перечня документов, которые требуются для совершения регистрационных действий как при постановке авто на учет, так и при смене владельца.

Вместе с этим водителям разрешат при продаже снимать машину с учета в Госавтоинспекции сразу, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Государственный учет автомобиля можно будет прекратить по заявлению автовладельца в отношении находящегося в розыске похищенной или угнанной машины.

Также закон расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Автовладельцу могут отказать, если он не оплатил утилизационный сбор в течение положенного срока. Это касается ввезенного физическим лицом в РФ из-за границы транспортного средства.

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