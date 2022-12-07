Госдума приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году

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Госдума в среду, 7 декабря, приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля, пишут "Известия".

Как отмечается в пояснительных материалах, исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год, который составляет 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году, МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.

Соответственно, согласно заявлению кабинета министров РФ, минимальный размер оплаты труда будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4% и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков