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Теперь регистрационный документ предполагается оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю.
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Госдума приняла закон о порядке получения регистрационного документа на машины

17 ноября 2021 15:23
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Теперь регистрационный документ предполагается оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю.

Госдума приняла в третьем чтении закон о порядке получения регистрационного документа на машины, перегоняемые за пределы России, передает РИА Новости.

Внести изменения предполагается в статью 10 федерального закона от 3 августа 2018 года "О государственной регистрации транспортных средств".

Теперь регистрационный документ предполагается оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю.

"Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность", - говорится в тексте законопроекта, подготовленному к третьему чтению, он доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

 

Фото:   РИА Новости / Павел Лисицын

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