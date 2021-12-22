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Госдума приняла в I чтении законопроект о защите домашних животных и животных в зоопарках и цирках

22 декабря 2021 13:52
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Госдума приняла в I чтении законопроект о защите домашних животных и животных в зоопарках и цирках

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающий в том числе введение штрафа до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных.

Документ был внесен в Госдуму в июле, авторами выступили председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей - для должностных лиц, до 30 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - до 100 тысяч рублей.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - до 30 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - штраф до 15 тысяч рублей, юридическим лицам - до 50 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Проект также вводит административное наказание за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За такое правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - до 150 тысяч рублей.

Как ранее подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведение создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения.

В КоАП предлагается прописать штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан они могут составить до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей. За ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках, а также их использование в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах без лицензии или с нарушением требований предлагается для должностных лиц ввести штраф до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.

Фото: Дильдина Светлана

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