Госавтоинспекция СО проверяет пользователей каршеринговых сервисов

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Инспекторы ГИБДД Самарского региона проверяют документы на право управления транспортом у пользователей каршеринговых сервисов. Кроме того, полицейские взяли под особый контроль нарушения Правил дорожного движения автомобилистами, осуществляющими передвижение на арендованных автомобилях.

Под пристальное внимание дорожной полиции пользователи данной услуги попали не случайно. Каршеринг – относительно новое явление в регионе, которое набирает стремительную популярность среди автолюбителей, особенно среди начинающих. Зачастую, водители имеют ложное представление о том, что инспектор ДПС не станет останавливать для проверки каршеринговый транспорт, а значит можно «сесть за руль» и в состоянии опьянения.

Только в период с 1 по 11 апреля автоинспекторами проверено 483 арендованных подобным способом автомобилей. В результате к административной ответственности привлечено более 150 водителей.

Так, за управление транспортом в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения привлечено 8 автолюбителей, вынесено 40 постановлений по делу об административном правонарушении за нарушение правил применения ремней безопасности и более чем 120 иных нарушений ПДД РФ.

Уважаемые автомобилисты! Помните, что нарушение Правил дорожного движения недопустимо, независимо от того, на каком транспорте вы передвигаетесь и в каком качестве вы принимаете участие в дорожном движении!

Также напоминаем, что за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами или лишенному такого права, может грозить штраф в размере 30000 рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД Самарской области.

Фото: ОГИБДД У МВД по Самаре