Госавтоинспекция СО предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за дождя

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При движении в условиях дождливой погоды ухудшается видимость, поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.

По данным синоптиков, в ближайшее время на территории региона прогнозируют дождливую погоду. Это, в свою очередь, приведет к изменению дорожных условий, что необходимо учитывать автолюбителям и пешеходам.

Автомобилистам рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. При движении в дождливую погоду ухудшается видимость, поэтому необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.

Всем водителям необходимо регулярно проверять техническое состояние своего транспортного средства, исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.

Пешеходам следует переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. При переходе дороги нужно исключить факты разговоров по телефону и использование наушников. При движении в темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах обращайтесь за помощью в подразделения Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО