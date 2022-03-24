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Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей напомнить о ПДД своим детям

24 марта 2022 15:05
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Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен особенно тогда, когда с ним нет взрослых.

Приближаются весенние каникулы, в этой связи Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей усилить контроль за передвижением своих детей и напомнить им о ПДД. 

Только накануне в Самарской области два ребенка – пешехода получили тяжелые травмы в результате ДТП. 

В одном случае 11 летний мальчик, возвращаясь со школы домой, переходил проезжую часть в Самаре в неустановленном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода. В результате водитель легкового автомобиля допустил на него наезд. 

В другом случае, также 11 летний мальчик, направляясь на тренировку, в  Ставропольском районе области, внезапно выбежал на проезжую часть, где был сбит водителем отечественного автомобиля.

Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях. 

Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен особенно тогда, когда с ним нет взрослых. Не каждый из них может верно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте всё необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда. Не допускайте бесконтрольного пребывания на прогулке подростков и детей младшего возраста. Прежде чем отпускать несовершеннолетнего на самостоятельную прогулку, убедитесь, что ребенок соблюдает правила безопасности, внимателен и может самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке.

Госавтоинспекцией на постоянной основе проводится комплекс мер по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. Но в работе по предупреждению детской дорожной аварийности должны активно участвовать и родители! 

Обратите внимание ребенка, что если он переходит дорогу по пешеходному переходу, даже регулируемому, на разрешающий «зеленый» сигнал светофора, необходимо обязательно убедиться, что все машины остановились и готовы пропустить. 

Объясните ребенку, что пешеходный переход не может полностью гарантировать безопасный переход проезжей части. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите его спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности.

Учите детей смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях! Это должно быть доведено до автоматизма. 

Составьте “Безопасный маршрут” от дома до школы и обратно, ведь еще немного и каникулы закончатся. Помните, необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил его. 

Ежедневно напоминайте детям правила безопасного дорожного поведения! Помните, что вы подаете личный пример своим детям, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:    ГИБДД СО

 

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