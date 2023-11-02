Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений

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Рабочие дни РЭО: 1, 2, 3 ноября.

Выходные: 4,5 ноября.

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности 1, 2, 3 ноября 2023 года во всех подразделениях Госавтоинспекции Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.

Начиная с 6 ноября 2023 года прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.

Напоминаем, что при подаче заявки в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), автоматически предоставляется скидка при оплате государственной пошлины, которая составит 30% от ее размера.