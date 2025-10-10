Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
10 октября 2025 13:16
151
Самарская область стала ярче и безопаснее! Госавтоинспекция региона запустила масштабную акцию #ЯркийРегион63, в которой приняли участие все без исключения районные подразделения. Главная цель — защитить пешеходов в темное время суток и популяризировать световозвращающие элементы.

От сердца к сердцу: безопасность - общее дело!

Символом акции стало стилизованное сердце — световозвращающая наклейка, повторяющая форму Самарской области на карте. Эта идея подчеркивает, что безопасность на дорогах — это общая ценность и ответственность.

Акция стартовала в школах, где сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры провели для детей увлекательные мастер-классы. Ребята с энтузиазмом мастерили свои собственные, уникальные световозвращатели, понимая, что это не просто поделка, а реальный способ обезопасить себя.

Затем эстафету подхватили сами дети! Вместе с общественниками они вышли на улицы, чтобы подарить пешеходам сделанные своими руками светящиеся аксессуары и лично объяснить их важность. Такой «диалог на равных» оказался очень эффективным: и дети, и взрослые по-новому осознали простую истину: быть заметным — значит быть в безопасности.

Помните: один маленький световозвращатель может спасти жизнь. Ношение световозвращающих элементов делает пешехода заметным для водителя на расстоянии до 400 метров при ближнем свете фар и до 150 метров — при дальнем. Это критически важно для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в условиях плохой видимости.

Госавтоинспекция Самарской области призывает всех жителей региона присоединиться к акции #ЯркийРегион63

Позаботьтесь о своей безопасности — используйте световозвращатели и будьте заметны на дороге!

