Самарская область стала ярче и безопаснее! Госавтоинспекция региона запустила масштабную акцию #ЯркийРегион63, в которой приняли участие все без исключения районные подразделения. Главная цель — защитить пешеходов в темное время суток и популяризировать световозвращающие элементы.

От сердца к сердцу: безопасность - общее дело!

Символом акции стало стилизованное сердце — световозвращающая наклейка, повторяющая форму Самарской области на карте. Эта идея подчеркивает, что безопасность на дорогах — это общая ценность и ответственность.

Акция стартовала в школах, где сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры провели для детей увлекательные мастер-классы. Ребята с энтузиазмом мастерили свои собственные, уникальные световозвращатели, понимая, что это не просто поделка, а реальный способ обезопасить себя.

Затем эстафету подхватили сами дети! Вместе с общественниками они вышли на улицы, чтобы подарить пешеходам сделанные своими руками светящиеся аксессуары и лично объяснить их важность. Такой «диалог на равных» оказался очень эффективным: и дети, и взрослые по-новому осознали простую истину: быть заметным — значит быть в безопасности.

Помните: один маленький световозвращатель может спасти жизнь. Ношение световозвращающих элементов делает пешехода заметным для водителя на расстоянии до 400 метров при ближнем свете фар и до 150 метров — при дальнем. Это критически важно для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в условиях плохой видимости.

Госавтоинспекция Самарской области призывает всех жителей региона присоединиться к акции #ЯркийРегион63

Позаботьтесь о своей безопасности — используйте световозвращатели и будьте заметны на дороге!