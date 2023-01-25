Госавтоинспекция региона напоминает основные правила безопасности для пешеходов

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Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией: как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход.

Госавтоинспекция напоминает основные правила безопасности для пешеходов:

1. Каждый пешеход должен понимать, что ни одно транспортное средство невозможно остановить моментально, а сам пешеходный переход является местом повышенного риска. Подходя к дороге, необходимо смотреть на приближающийся автомобиль, показывая своё намерение выйти на «зебру».

2. Наличие дорожных знаков и светофора не гарантирует безопасного пересечения проезжей части. За рулем автомобиля может оказаться водитель, который отвлекся и не успел на вас среагировать. Только убедившись в том, что водитель вас увидел, начал тормозить и находится от вас на достаточном расстоянии, пешеход может начинать переходить дорогу.

3. Не допустимо при переходе через дорогу слушать музыку в наушниках или разговаривать по мобильному телефону – все это отвлекает от дорожной обстановки, вы можете не успеть заметить приближающуюся опасность.

4. На дороге необходимо быть внимательным: то, что водитель начал останавливаться, не гарантирует, что он успеет затормозить. Дорога может быть скользкой, резина на колёсах «лысой», тормоза плохими. Лучше дождаться, пока автомобиль остановится полностью.

5. Нужно всегда предполагать, что по второй полосе вполне может ехать обгоняющая машина, а ее водитель может вас не видеть.

6. По переходу следует идти обычным шагом. Не стоит перебегать проезжую часть, но и «ползти» не следует.

7. Родителям необходимо ежедневно напоминать своему ребенку о соблюдении правил безопасного поведения на дороге и во дворе. Жилая зона – это скрытая опасность для пешеходов. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешие участники дорожного движения, чтобы обезопасить себя от возможных дорожных происшествий, обязаны иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

Только за прошедшие дни января текущего года на дорогах нашего региона зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 2 человека погибли и 44 человека пострадали, восемь из них несовершеннолетние.

Уважаемые участники дорожного движения! Никакая спешка не стоит человеческой жизни. Всегда нужно оставаться внимательным и бдительным. Помните, нарушая ПДД, можно лишиться самого дорого, что есть у человека – здоровья и жизни, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области