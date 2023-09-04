Госавтоинспекторы региона ведут контроль за дорожным движением с использованием квадрокоптера

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За время рейда в отношении нарушителей было составлено 6 административных протоколов по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).

На аварийно-опасном участке автодороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по выявлению нарушений правил дорожного движения с использованием квадрокоптера. На беспилотном летательном аппарате установлена видеокамера с объективом высокого разрешения, что позволяет сотрудникам Госавтоинспекции контролировать участок дороги протяженностью до 4км., выявлять нарушения ПДД РФ и фиксировать государственный регистрационный номер транспортного средства как в дневное таки в ночное время. Информация о выявленном нарушении направляется ближайшему экипажу ДПС, который останавливает водителя для составления административного материала.

За время рейда в отношении нарушителей было составлено 6 административных протоколов по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Такие мероприятия на аварийно–опасных участках автодорог будут проводиться и в дальнейшем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО