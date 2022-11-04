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«Горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю» -  Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям региона

4 ноября 2022 15:36
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Глава региона наградил тех, кто своим добросовестным трудом приносит пользу обществу, вносит свой вклад в развитие и обустройство родной самарской земли.

В пятницу, 4 ноября, в День народного единства губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные, региональные и отраслевые награды заслуженным жителям Самарской области. Это специалисты отраслей здравоохранения, образования, сельского хозяйства, транспорта, строительства, спорта, социального обслуживания, СМИ, передовики производств и руководители важнейших предприятий. Глава региона наградил тех, кто своим добросовестным трудом приносит пользу обществу, вносит свой вклад в развитие и обустройство родной самарской земли.

Губернатор Дмитрий Азаров по уже сложившейся традиции вручает землякам государственные награды РФ и награды Самарской области в День народного единства.

«Этот праздник по праву можно считать днем рождения нашей гражданской нации. Вспоминая о событиях Смутного времени, мы и сегодня черпаем силы в подвиге наших предков, ставших под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на защиту Отечества. Проявленные ими мужество и самоотверженность, единство, сплоченность учат нас тому, что только объединившись, мы можем противостоять вызовам и угрозам, иногда смертельным для нашего государства, - подчеркнул Глава региона. - Сегодня, чтобы сокрушить фашизм и победить в противостоянии с коллективным Западом, отстоять наши идеалы и ценности, решить масштабные задачи, которые ставят перед нами все жители нашей страны, нашего региона, ставит Президент страны Владимир Владимирович Путин, консолидация общества особенно необходима. Только вместе мы можем защитить нашу Родину, обеспечить экономический рост, безопасность и высокое качество жизни людей на самарской земле. И только всенародная поддержка является главным сегодня в нашей работе. Она может обеспечить победу по всем фронтам - экономическим, социальным, и, конечно, в самом главном - по решению задач денацификации Украины, где наши воины сегодня защищают суверенитет нашей страны, защищают то, что нам дорого и свято».

Губернатор отметил, что Самарская область, сохраняя статус опорного края державы, последовательно реализует региональную стратегию лидерства, направленную на решение задач, которые были определены вместе со всеми земляками: 

«Высокая оценка, которую дал Глава государства уровню и темпам развития губернии, подтверждает, что мы на правильном пути. В этом, конечно,  достижение всех жителей Самарской области, безусловно, тех людей, которые сегодня здесь в зале».

Среди тех, кто удостоился заслуженных наград, – специалисты здравоохранения, строительства, образования, социальной сферы, аграрии, представители бизнеса, спорта и творческих профессий, рабочие и руководители предприятий. Всего более сорока человек.

«Все вы являетесь маяками, на которых равняются, я уверен, тысячи и тысячи наших земляков. Именно вы создаете фундамент для наших побед, как на фронте, так и в тылу,  основу для продолжения масштабных преобразований, которые мы вместе с вами наметили. Каждый из вас добился в своей сфере выдающихся результатов, заслужил признание и уважение. Уверен,  что ваш пример мотивирует молодежь на честный, добросовестный труд во благо Отечества, - сказал Дмитрий Азаров, - Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто своими трудовыми победами прославляет нашу область. Спасибо каждому из вас за вклад в развитие родного края, за патриотизм и активную гражданскую позицию. Я по-настоящему горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю, и уверен, что вместе и сообща, купно за едино - как звучало когда-то в этот день, мы многое еще сделаем на благо нашей родной земли и родного Отечества».

Глава региона вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Дружбы, Почетные грамоты  и Благодарности Президента РФ, отраслевые почетные звания, почетные знаки Губернатора «За труд во благо земли Самарской», почетные знаки Трудовой Славы.

Тренер по фехтованию спортивной школы олимпийского резерва № 5 Виктор Вдовин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Стаж его работы – почти 60 лет, среди многочисленных воспитанников – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Валерий Захаревич, серебряный призер Олимпийских игр Павел Сухов.

«Будем трудиться и дальше, готовить молодежь, чтобы она была нашей опорой и достойной сменой», - сказал Виктор Вдовин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился  Юрий Морозов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тольяттикаучук»: «Очень горд, что родился, живу и имею возможность трудиться на благо России!». Губернатор Дмитрий Азаров, вручив награду, отметил: «Сам работал на легендарном предприятии «Тольяттикаучук». Рад, что предприятие сегодня развивается».

Генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик» Владимир Гусев удостоился ордена Дружбы. Возглавляемая им компания построила более 865 объектов капитального строительства, свыше  4,1 млн. кв.м. жилья, спорткомплекс международного класса «Тольятти Теннис Центр», где проведено свыше 50 международных турниров.

«Конечно, наш региональный лидер работает в непростое время, как и мы. И очень приятно слышать из уст  первого руководителя  государства высокие оценки труда нашего региона, его результаты», - сказал Владимир Гусев и вручил Губернатору, как коренному самарцу и настоящему патриоту родной земли, панно с историческими открытками Самары.

Также орденом Дружбы награжден телеоператор ГТРК «Самара» Валериан Введенский. За 63 года работы в отрасли на его счету - более 40 оригинальных телевизионных спектаклей, отмеченных наградами разного уровня, 5 телевизионных художественных фильмов.

Отраслевыми наградами был отмечен целый ряд специалистов сельского хозяйства Самарской области – механизаторы, трактористы-машинисты, животноводы, доярки, руководители сельхозпредприятий. Генеральный директор ООО «Злак» из Большечерниговского района Василий Димитриев, получив почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», поблагодарил Губернатора за поддержку.  

«Спасибо, что время распорядилось так, что мы можем, Дмитрий Игоревич, вместе с вами работать, совместно и плодотворно. С уверенностью могу сказать, что те задачи и цели, которые перед нами ставит Правительство, ставите Вы, мы выполним. Выполним качественно и в срок», - отметил Василий Димитриев.
«У нас рекордная урожайность за всю историю Самарской области в этом году, выдающиеся достижения наших аграриев, тружеников села, 3,5 млн тонн. У  нас за последние три года - два рекорда уже. Это благодаря вашему труду, современному технологическому подходу. Уверен, что и дальше будем преумножать успехи», - подчеркнул достижения самарских аграриев Дмитрий Азаров

Благодарность Президента РФ получил коллектив Тольяттинского государственного университета. «Это высочайшая награда всему нашему многотысячному коллективу. Спасибо Вам, Дмитрий Игоревич, что поддерживаете наш университет и все наши начинания. Без вас это награда была бы невозможна. Мы гордимся и осознаем высокую ответственность за то, чтобы сделать еще более весомым наш вклад в развитие экономики Самарской области и России»,- сказал  ректор ТГУ Михаил Криштал.

Почетное звание  «Заслуженный строитель Самарской области» присвоено Анатолию Давидюку, директору ООО «Строительная компания Сервис-Д», которая принимала активное участие в восстановлении мирной жизни на Донбассе, отремонтировала спортивную школу в городе Снежное. «Мы в этом году одними из первых поехали на новые территории. Отремонтировали за 2,5 месяца детскую спортивную школу, уже в сентябре там проводились соревнования»,- рассказал Анатолий Давидюк.

Дмитрий Азаров поблагодарила Анатолия Давидюка и коллектив его строительной компании за участие в помощи братскому народу. «Вы очень помогли в нашем городе – побратиме Снежном, детско-юношескую спортивную школу фактически заново отстроили. Там день в День освобождения Донбасса прошел детский турнир по борьбе, впервые за десятки лет такой турнир был проведен. Благодаря, в том числе,  труду строителей, которые в кратчайшие сроки объект смогли восстановить, - сказал Глава региона, - Всего мы 82 объекта привели в порядок на территории Снежного – школы, дома культуры, коммунальная сфера и так далее. Кроме этого, и в Самаре - школа на пятой просеке, сложнейшие инженерные и архитектурные решения принимались, в кратчайшие сроки.  Надеюсь, что ваши проекты будут и впредь украшать наш город».

 

Фото:   Юлия Рубцова

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