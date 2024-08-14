"Горячая линия": самарцы могут обсудить с психологом проблему зависимости детей от гаджетов

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Самарцы могут обсудить с психологом проблему зависимости детей от гаджетов по телефону «горячей линии».

Жители Самарской области могут задать волнующие их вопросы, а также поделиться своими личными историями на тему зависимости детей от гаджетов по телефону горячей линии.

По информации АНО "Национальные приоритеты", бесплатная консультационная помощь по вопросам развития, воспитания и образования детей в возрасте до 18 лет оказывается в рамках национального проекта «Образование».

Технологии стали неотъемлемой частью образования и досуга большинства людей, но иногда отношения с гаджетами могут стать нездоровыми. Сегодня с самого раннего возраста ребёнок получает возможность смотреть на жизнь через экран, когда виртуальный и реальный миры находятся настолько близко друг к другу, что их можно легко спутать. Гаджет может быть верным помощником ребёнка в развитии и обучении, а может, наоборот, постоянно отвлекать его от важных дел.

Специалисты по телефону горячей линии помогут родителям понять, что их дети, действительно, оказались в «плену» смартфона или планшета, и как им можно помочь.

Каждый родитель может позвонить по номеру +7 (800) 444-22-32 и получить адресную помощь по вопросам развития, воспитания, образования ребенка.

Уже более 15 млн родителей воспользовались возможностью получения консультаций у ведущих педагогов и психологов.

Горячая линия работает бесплатно по нацпроекту «Образование». Получить консультацию можно, также заполнив форму на сайте https://vk.cc/cxszMZ.