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Самый главный ориентир при использовании такого транспорта – на безопасность.
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Горвласти призывают самарцев с осторожностью использовать самокаты

29 июля 2021 16:57
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Самый главный ориентир при использовании такого транспорта – на безопасность.

Самокаты в Самаре набирают популярность. Профильные ведомства совместно с кикшеринговыми компаниями продолжают разработку материалов, которые смогут регламентировать правила пользования этими устройствами. Самый главный ориентир при использовании такого транспорта – на безопасность.

В Самаре в данный момент к выпуску и для размещения в городе готовится ряд материалов с целью оповещения горожан. Эта красочная стилистическая инфографика отобразит как можно эксплуатировать самокат, и предвосхитит нарушения.

Стоит также отметить, что использовать средства индивидуальной мобильности могут лица, достигшие совершеннолетия, а также лица, не находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. В поездку стоит отправляться без пассажира, поскольку устройство рассчитано только на одного человека.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: безопасность самокаты

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