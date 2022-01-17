Горвласи информируют о необходимости соблюдения мер по предотвращению отравления угарным или бытовым газом

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Администрация Самары информирует жителей о необходимости соблюдения мер по предотвращению отравления угарным или бытовым газом.

Угарный газ, или окись углерода, представляет собой особое химическое вещество, у которого полностью отсутствуют цветовые и вкусовые признаки. Угарный газ не имеет запаха, поэтому определить его присутствие в помещении очень сложно, а риск отравления этим веществом сильно возрастает.

Угарный газ обладает высокой степенью токсичности, присутствует в выхлопных газах. Чаще всего отравления угарными газами происходят по вине самого человека, который неправильно эксплуатирует газовые котлы и печи, растапливаемые углем.

Природный газ также не имеет запаха и цвета, однако, в целях максимальной безопасности при эксплуатации газовых отопительных приборов, газодобывающие станции подмешивают в природный газ другие компоненты, имеющие неприятный и резкий запах.

Попадая в человеческий организм, природный или угарный газ замещают кислород, и тем самым приводят к развитию симптомов удушения.

Характерные симптомы отравления угарными либо бытовыми газами:

-самый ранний признак – тупая головная боль;

-кружится голова;

-рвотные позывы;

-сознание спутанное;

-координация движений нарушена;

-боли в области груди;

-высокая агрессивность и раздражительность;

-кожа у пациента – синюшного или ярко-красного оттенка;

-отсутствие сознания.

Чаще всего угарным газом отравляются спящие люди и дети, оставленные без присмотра родителей. Причиной отравления бытовым или угарным газом может стать чрезмерное употребление алкоголя, наркотическое опьянение.

Вдыхание угарного газа или бытового газа опасно для всех, но существуют категории людей, которые более чувствительны к воздействию этих газов на организм это: беременные женщины, дети, пожилые люди, курильщики, люди, с хроническими заболеваниями сердца, легких и крови.

В зависимости от степени и продолжительности воздействия, отравления угарным или бытовым газом могут вызвать:

- продолжительные и необратимые повреждения мозга;

- сердечную недостаточность;

- смерть.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

При появлении первых симптомов отравления угарным или бытовым газом нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода, немедленно вызвать скорую помощь.

Если в помещении присутствует сильный запах бытового газа, необходимо незамедлительно открыть все окна, входные двери для проветривания. Обязательно проверить состояние всех включенных газовых приборов. Нельзя при скоплении бытового газа в помещении пользоваться зажжёнными спичками, зажигалками, свечками и другими предметами с открытым пламенем. Нельзя также включать свет – все это при утечках бытового газа может привести к взрыву.

Покинув помещение, где присутствует запах бытового газа, нужно сразу оповестить об утечке газовые службы и пожарных.

Профилактика отравления угарным или бытовым газом:

Установите детектор угарного и бытового газа на каждом этаже вашего дома. Если сработал детектор, немедленно выйдите из дома и вызовите пожарных или газовую службу.

Используйте газовую и другую бытовую технику по назначению. Во избежание отравления угарным или бытовым газом, никогда не используйте газовую плиту или печь для отопления дома. Содержите ваши газовые приборы и камин в исправности. Убедитесь, что ваша техника надлежащим образом вентилируется.

Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра в помещении где используется отопительные приборы работающие на горючем.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

1. До розжига и во время горения газовых приборов проветривай помещение, приоткрыв форточку или окно или включив систему принудительной вентиляции.

2. Проверь тягу в дымовых каналах перед розжигом, периодически делай это во время горения.

3. Не оставляй без присмотра включенные газовые приборы.

4. Не используй газовые плиты для обогрева!

5. Не конструируй, не переноси и не ремонтируй самостоятельно газовое оборудование! Это очень опасно и может привести к взрыву.

6. Минимально негерметичные системы за длительное время в закрытых помещениях могут образовать взрывоопасные концентрации газа с воздухом! Если на магистрали авария и ее перекрыли - не оставляй открытыми вентили. Газ могут дать в любое время без предупреждения, и ты просто не заметишь. Последствия могут быть самыми плачевными.

При подозрении на утечку газа незамедлительно звоните по телефону:

04 или 104 для операторов сотовой связи, а также по телефонам экстренных служб 01, 101, 112.

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