Городские службы благоустройства освободили  от мусора Проран

Пристань расположена на острове Поджабный, который является частью Самарского района.
Отдыхающие живут на турбазах, в арендованных домиках, дикарями в палатках. Многие оставляют мусор, где придется. Территория каждое лето обрастает несанкционированными свалками.
Этот сезон не стал исключением, - в прошедшие выходные в социальных сетях неравнодушные жители снова выложили множество фотографий мусора на Проране.
Специалисты Центра управления регионом зафиксировали сообщения и передали сигналы в администрацию Самары. Городские службы благоустройства 13 и 14 июня оперативно организовали работу по вывозу мусора.
В июне для отдыхающих установили три контейнерные площадки, с которых вывозится мусор еженедельно с июня по октябрь. Тем не менее, несанкционированные свалки продолжают появляться.
В мае после многочисленных жалоб в соцсетях городские власти организовали на острове субботник с участием экоактивистов, - тогда вывезли две сотни мешков с мусором.
Департамент городского хозяйства Самары и сейчас приглашает инициативных жителей организовать уборку на Проране, помощь с инвентарем и вывозом мусора гарантирована.
Активным горожанам можно обратиться со своей инициативой в официальные аккаунты Администрации Самары и Центра управления регионом в социальных сетях: https://vk.com/samaraadm, https://vk.com/tsur63.