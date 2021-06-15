Городские службы благоустройства освободили  от мусора Проран

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Пристань расположена на острове Поджабный, который является частью Самарского района.

Отдыхающие живут на турбазах, в арендованных домиках, дикарями в палатках. Многие оставляют мусор, где придется. Территория каждое лето обрастает несанкционированными свалками.

Этот сезон не стал исключением, - в прошедшие выходные в социальных сетях неравнодушные жители снова выложили множество фотографий мусора на Проране.

Специалисты Центра управления регионом зафиксировали сообщения и передали сигналы в администрацию Самары. Городские службы благоустройства 13 и 14 июня оперативно организовали работу по вывозу мусора.

В июне для отдыхающих установили три контейнерные площадки, с которых вывозится мусор еженедельно с июня по октябрь. Тем не менее, несанкционированные свалки продолжают появляться.

В мае после многочисленных жалоб в соцсетях городские власти организовали на острове субботник с участием экоактивистов, - тогда вывезли две сотни мешков с мусором.

Департамент городского хозяйства Самары и сейчас приглашает инициативных жителей организовать уборку на Проране, помощь с инвентарем и вывозом мусора гарантирована.

Активным горожанам можно обратиться со своей инициативой в официальные аккаунты Администрации Самары и Центра управления регионом в социальных сетях: https://vk.com/samaraadm, https://vk.com/tsur63.