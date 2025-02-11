«Город мастеров»: самарцев приглашают принять участие в выставке – ярмарке народных промыслов

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2 марта на площади Куйбышева в рамках празднования Масленицы пройдет выставка – ярмарка «Город мастеров», которую ежегодно организует администрация города Самара при содействии агентства социокультурных технологий Самарской области.

К участию приглашаются мастера, специализирующиеся в традиционных народных ремеслах, таких как деревообработка, лозоплетение, роспись по дереву, народная кукла, гончарство, вязание, ткачество, кожевенное дело, ювелирное ремесло.

Заявки на участие принимаются до 24 февраля включительно на электронную почту dpi.ast@mail.ru. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество мастера, контактные данные, вид ремесла, фото предполагаемого ассортимента.

Помимо работы самой выставки - ярмарки, на площадке «Города мастеров» предусмотрена интерактивная зона «Живое ремесло», где участники смогут поделиться своими знаниями, умениями и навыками.

Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать по телефону 8 (846) 331-23-55.

Фото: администрация Самары