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Горнолыжники из Самары в этом сезоне поедут кататься на Эльбрус и в Красную Поляну

27 декабря 2021 09:59
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Горнолыжники из Самары в этом сезоне поедут кататься на Эльбрус и в Красную Поляну

Большинство горнолыжников и сноубордистов из Самары и области в этом сезоне поедут кататься на Эльбрус и в Красную Поляну. За путешествие в горы 75% респондентов готовы заплатить от 30 тыс. до 70 тыс. рублей.

Высокий горнолыжный сезон этой зимой придется на январь и февраль — именно в эти месяцы собираются отправиться в горы две трети респондентов (64%). До марта поездку отложат только 13% опрошенных. Пятая часть горнолыжников (19%) вообще не доберутся до больших гор в этом сезоне и будут кататься на трассах рядом с домом, сообщает Ozon.

Самым популярным направлением у самарских горнолыжников оказался Эльбрус — на его склоны отправятся 30% респондентов. Ещё 28% поедут в Красную Поляну, 6% респондентов в этом сезоне будут кататься в Архызе, 5% — на Шерегеше, 4% — на Домбае,  3% — на Чегете. И ещё 2% лыжников и сноубордистов, несмотря на ковидные ограничения, собираются в Альпы.

Горнолыжные туры обычно обходятся недешево. На поездку в этом сезоне 40% самарцев готовы потратить 50-70 тыс. рублей на человека. Ещё почти столько же респондентов (36%) рассчитывают уложиться в 30-50 тыс. рублей на человека. Каждый седьмой планирует расходы в пределах 70-100 тыс. рублей. 

Помимо самой поездки любителям горных склонов придется раскошелиться и на подготовку к ней. 40% приобретают перед сезоном горнолыжную одежду, 26%  — различные аксессуары (очки, маски, перчатки и т.д.), 18% — горнолыжное снаряжение (лыжи, сноуборды, ботинки и т.д.). Каждый восьмой самарец покупает также защитную косметику. На подготовку к поездке самарцы тратят в среднем 10-20 тыс. рублей — так отвечают 40% опрошенных.

Одежду и снаряжение горнолыжники сейчас предпочитают покупать в онлайне — так поступают 88% опрошенных. При этом 33% из них пользуются для этих целей мультикатегорийными маркетплейсами. Интересно, что авиабилеты на горнолыжные курорты почти четверть (22%) респондентов также покупают на маркетплейсах. Услугами специализированных билетных сервисов пользуются 27% самарцев, а туры, в которые все включено, сейчас покупают в агентствах только 7% опрошенных.

Авиаперелет — важная часть поездки, поскольку до труднодоступных горнолыжных курортов большинство самарцев (81%) добираются именно на самолете. 

Самым важным для горнолыжной поездки в целом самарцы считают транспортную доступность курорта (так отвечают 41% респондентов), хорошую погоду, (36%), приемлемые цены (24%), комфортный отель (21%) комфортные отели (28%), большое количество разнообразных трасс (19%). 

Фото pixabay.com

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