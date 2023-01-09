Горечь утраты: в Самаре простились с заместителем командира полка, попавшим под обстрел в Макеевке

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В понедельник, 9 января, в Самаре в окружном Доме офицеров простились с Алексеем Бачуриным, заместителем командира полка, который погиб во время удара ВСУ в Макеевке. Соболезнования родным и близким, друзьям и сослуживцам выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Алексей Анатольевич остался до конца верен долгу офицера, долгу патриота, верен воинской присяге и нашей Родине, – подчеркнул Дмитрий Азаров во время гражданской панихиды. – Алексей Анатольевич, как и тысячи граждан России, встал на защиту в трудный для Родины час всего, что для нас свято. До конца был со своими солдатами и долг офицера выполнил до последней секунды своей жизни.

Губернатор отметил, что уход из жизни Алексея Бачурина – это тяжелая и невосполнимая утрата.

- Я хочу, чтобы родные и близкие Алексея Анатольевича знали, что мы рядом, что мы окажем всю необходимую помощь и поддержку. Это святой долг каждого из нас, каждого жителя Самарской области, каждого гражданина, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Его мужество, героизм, я уверен, вдохновит бойцов, его подчиненных, товарищей. Когда я был на прошлой неделе там, они сказали: "Землю грызть будем, но за наших товарищей отомстим и отстоим все, что свято для нашей Родины, защитим мирное небо над Россией, а значит, над Самарской областью". Вечную память об Алексее Анатольевиче мы сохраним в наших сердцах, в воинской части, на нашей самарской земле. Вечная память герою.

Исполняющий обязанности командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией полковник Евгений Гуфраев выразил искренние соболезнования родным погибшего от лица всего высшего состава и лично от командующего Андрея Колотовкина.

- Мы сегодня прощаемся с нашим боевым братом. Он погиб от рук коварного врага, погиб, как герой нашей новейшей истории, герой нашей Родины, – отметил он.

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин добавил, что Алексей Бачурин с честью выполнял все поставленные боевые задачи.

- Сослуживцы отзываются о нем, как о настоящем верном товарище, который в любую минуту мог прийти на помощь. Это очень тяжелая утрата, и, наверное, никакими словами мы не можем смягчить это. Но только вера в то, что он погиб за правое дело, поможет справиться с этим тяжелым горем. Алексей Анатольевич будет настоящим примером для воспитания нашего подрастающего поколения, наших детей. Таким же примером, как и наши деды, прадеды, которые победили фашизм в 1945 году. Вечная ему память, вечная слава офицеру России, – сказал он во время прощания с погибшим.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 4 января 2023 года за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, при выполнении задач специальной военной операции Алексей Бачурин награжден орденом Мужества посмертно. Глава региона передал награду вдове Любови Бачуриной.

От имени всех родных и близких за поддержку в трудный час поблагодарила сестра жены погибшего Надежда Кругликова. Вспоминая Алексея Бачурина, она отметила, что он был замечательным мужем, любящим отцом, надежным и верным товарищем.

- Нам будет очень сильно его не хватать, – подчеркнула она. – Но мы хотим пообещать, что детей воспитаем достойными людьми, чтобы ими гордились. Я хочу попросить всех: пожалуйста, берегите друг друга и любите, цените каждый момент в этой жизни.

Фото: Андрей Савельев