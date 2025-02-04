«Гордость и слава России в орденах и медалях»: новая выставка в СОУНБ

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8 февраля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях», приуроченной к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На выставке можно будет увидеть редкие отечественные награды и другие интересные экспонаты, рассказывающие о подвигах героев нашей страны. (0+)

Материалы для экспозиции собрал Андрей Шанин – коллекционер-фалерист, представитель Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» в Самарской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он является обладателем уникального собрания, в которое входит более двух с половиной тысяч наград времён Российской империи, СССР, а также наших дней. Часть его коллекции составляют оригинальные экземпляры орденов, медалей, отличительных знаков, а ещё часть – копии, изготовленные с большим вниманием к мелким деталям. Сам фалерист признаётся, что собирать медали он начал ещё с малых лет: «Моя сегодняшняя коллекция началась с подлинников – наград дедушки, переданных мне бабушкой ещё в детстве. Я бережно хранил их все эти годы. Мой дед – Андрей Иванович Шанин – воевал в Великую Отечественную войну, под Москвой был тяжело ранен и после долгого лечения в госпитале комиссован, награждён орденом Славы, медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд».

Для предстоящей выставки Андрей Александрович отберёт самые важные и значимые предметы своей коллекции, в том числе награды Самарской области и олимпийские медали. Кроме того, ожидается, что среди экспонатов выставки будут представлены кители известных исторических деятелей, а также книги о государственных наградах из фонда СОУНБ.

Открытие экспозиции «Гордость и слава России в орденах и медалях» пройдёт при участии самого Андрея Шанина, который расскажет о своём увлечении, а также о наградах, хранящихся в его собрании, и их первоначальных обладателях. Для свободного посещения выставка будет доступна до 7 апреля 2025 года.

8 февраля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал (2 этаж).

Вход свободный!

Фото: пресс-служба СОУНБ