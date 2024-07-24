Горадминистрация призывает жителей соблюдать правила безопасного поведения при возникновении антитеррористической ситуации

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Будьте внимательны! Администрация городского округа Самара призывает жителей соблюдать правила безопасного поведения при возникновении антитеррористической ситуации.

Ввиду сложившейся обстановки в стране возросла угроза совершения диверсионных актов на объектах промышленности, топливно – энергетического комплекса, транспортной и социальной инфраструктуры со стороны экстремистских и террористических структур ВСУ.

Для недопущения совершения диверсионно – террористических актов на социально важных объектах, расположенных на территории городского округа Самара, гражданам необходимо обращать внимание:

на подозрительные или несоответствующей обстановке предметы и схроны в окружении объектов (в том числе вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей);

на летящие и упавшие беспилотные летальные аппараты или их обломки (в руки не брать);

на лиц, осуществляющих запуск беспилотных летальных аппаратов;

на граждан, проявляющих необоснованный интерес к системе безопасности предприятий, расположения объектов железнодорожного и подземного транспорта;

на факты изготовления химических реагентов в частных домовладениях и квартирах, гаражах и дачных участках.

При наличии вышеизложенной информации необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы либо по номеру «112» и оставаться на связи по указанному в своем сообщении номеру телефона.

Фото: администрация Самары