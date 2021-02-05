Горадминистрация предупреждает об опасности выхода и выезда на лед

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Администрация городского округа Самара предупреждает горожан, в том числе и любителей зимней рыбалки об опасности выхода и выезда на лед, пеших переходов через Волгу и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.

В Самаре установилась положительная температура воздуха. Столбик термометра опускается ниже нуля только ночью. В таких условиях начинается таяние льда, и водоемы становятся крайне опасными. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова.

Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб:

ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» -

333-55-14, 992-99-99;

Единый номер экстренных служб –112;

Единая дежурно-диспетчерская служба г.о. Самара – 930-81-12;

МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

Скорая медицинская помощь – 103; 8-917-144-35-74, передает пресс-служба горадминистрации.