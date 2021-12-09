Google показала самые популярные поисковые запросы из России в 2021 году

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Google подвела итоги 2021 года в России. Компания представила проект «Год в Поиске», в котором собраны самые популярные темы в Google Поиске.

Компания составила несколько рейтингов на основе поисковых запросов пользователей из России.

Самой популярной темой стал Чемпионат Европы по футболу. На втором месте олимпиада в Токио, а на третьем Евровидение.

В категории «Что такое», пользователи чаще всего искали симпл димпл, митинг и поп ит.

Самым популярным человеком стал Алексей Навальный. Следом за ним идут певица MaкSим и Екатерина Шульман.

В категории «Мультфильмы» лидируют Душа, Лука и Семейка Адамс.