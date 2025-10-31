Я нашел ошибку
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
Голосуйте за народного участкового: стартует заключительный этап конкурса МВД России

31 октября 2025 09:16
89
Голосуйте за народного участкового: стартует заключительный этап конкурса МВД России

Старший участковый уполномоченный полиции Отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре подполковник полиции Сергей Пожаров стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2025» по итогам онлайн-голосования.

1 ноября начнётся финальное голосование юбилейного, 15-го Всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимого Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке Издательского дома «Комсомольская правда». В заключительном финальном голосовании примут участие победители регионального этапа конкурса. Среди финалистов - подполковник полиции Сергей Пожаров. Все двадцать лет  непрерывной службы Сергей Николаевич  проработал в подразделении участковых уполномоченных полиции. Начинал службу в 2005 году в Ленинском РОВД. И до сих пор о своём профессиональном выборе офицер полиции не жалеет.

На участке, который обслуживает подполковник полиции, проживает более 3 700 человек. В ходе проведения различных профилактических мероприятий, Сергей Пожаров всегда тактичен и вежлив в общении, несмотря на подучетный контингент, ко всем относится с уважением, по человечески вникает в проблемы каждого, за что местные жители всегда отзываются о своём участковом с теплотой.

По словам самарского участкового, главные компоненты, на которых строится его работа: умение общаться с людьми, слушать и слышать их, помогать в различных  проблемных ситуациях.

Особенное, тёплое отношение к Сергею Пожарову у людей преклонного возраста, которые признаются, что они всегда могут связаться со своим участковом и проконсультироваться по самым важным вопросам. Сам Сергей Николаевич очень трепетно  относится к пенсионерам и при каждой встрече напоминает о простых правилах, которые помогут обезопасить их от уловок  аферистов.

Сергей Пожаров - постоянный гость у школьников и студентов. Можно сказать, что он на одной волне с молодежью. Именно Сергей Николаевич может рассказать о сложном и важном понятным и доступным языком. У самого участкового двое детей: 17-летний сын Никита и 13-летняя дочь Милена. За годы службы для многих юных подопечных Сергей Пожаров стал наставником и другом, к которому прислушиваются и доверяют.

Поддержать самарского участкового уполномоченного полиции можно будет на сайте Издательского дома «Комсомольская правда». Голосование продлится до 10 ноября – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

