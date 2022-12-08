Голосуй за наших: Самарская область претендует на звание Детской столицы России

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Более 70 самарских проектов участвуют в общероссийском голосовании Премии «Больших перемен». Это первый проект в новейшей истории России, где дети, родители и педагоги одновременно и «отбирают», и «одобряют» номинантов. Ключевая цель — создать своеобразную карту лучших проектов России для детей. Регион, у которого будет наибольшее количество проектов, станет Детской столицей России.



Сегодня в стране уделяют большое внимание развитию и поддержке талантливой молодежи. Так, в этом году по инициативе детей, которую поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин, было создано Российское движение детей и молодежи. Глава государства возглавил наблюдательный совет Движения. Сегодня оно развивается по всей стране. В Самарской области создан координационный совет при Губернаторе по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи.



Накануне Глава региона Дмитрий Азаров провел первое заседание корсовета, на котором особо подчеркнул, что в современном мире все более важно учитывать мнение детей и молодежи. Именно они зачастую высказывают свежие, нестандартные, интересные идеи и предложения.



Всего в третий тур Премии отобраны 1000 проектов в 10 номинациях, каждая из которых отражает свое тематическое направление:



«Больше, чем наука» – естественно-научные музеи, планетарии, выставки, галереи;



«Больше, чем образование» – научные центры, образовательные платформы, предприятия и организации, библиотеки, обучающие курсы, образовательные сайты, книги и другие учреждения/проекты, предоставляющие детям доступ к разностороннему образованию;



«Больше, чем поход» – детские центры, туроператоры, парки и места отдыха, которые предлагают детские программы и создают особые условия, для детей и молодёжи;



«Больше, чем эмоции» – охватывает радиопрограммы, телевидение, фильмы, развлекательные онлайн-проекты, подкасты, фестивали, детские праздники;



«Больше, чем идея» – бизнес-курсы, развивающие и обучающие программы для детей, которые помогают в реализации любых идей;

«Больше, чем творчество» – возможности для творческого развития детей и молодежи;



«Больше, чем здоровье» – спортивные секции, спортивные школы, оздоровительные лагеря, санатории, спортивные объекты городской инфраструктуры, образовательные программы, формирующие представление о здоровом образе жизни;



«Больше, чем команда» – для тех, кто предлагает свежие идеи для общения и развития коммуникативных навыков;



«Больше, чем призвание» – здесь состязаются те, кто предоставляет возможности для профессиональной ориентации молодёжи, кто учит межличностной коммуникации, самопрезентации, тайм-менеджменту, работе в команде, тренирует лидерские качества и стрессоустойчивость.



От Самарской области в третьем этапе участвуют более 70 проектов, направленных на развитие детей в разных сферах. Проголосовать за самарских участников могут все желающие на сайте www.голос.премия.дети до 10 декабря 2022 года.



Итоги голосования подведут 21 декабря 2022 года в Доме молодёжи в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь назовут 10 обладателей Премии «Больших перемен», а также 200 лучших номинантов по версии народного голосования. Все они будут отмечены неоспоримым Знаком Качества Премии «Больших перемен» и войдут в новую онлайн-платформу – гид по лучшим местам для современных детей и молодёжи Российской Федерации.



Проект объединил более 2800 участников команд, в состав которых вошли школьники из разных общественных объединений и организаций под эгидой РДДМ, а также родители и педагоги. В составе команд дети и взрослые отбирали и одобряли номинантов премии, которые примут участие в общероссийском голосовании.



Всероссийская Премия «Больших перемен» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.