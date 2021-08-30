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Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами выплаты в десять тысяч рублей

30 августа 2021 14:54
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"Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг".

Проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, помощь получат около 43 миллионов человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

 "Помощь получат все получатели пенсий, как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца", - пояснила она.

"Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек", - сказала Голикова на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, получат (выплату - ред.) одновременно с пенсией. Важно, что единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки", - добавила она.

Теги: выплата пенсионеры

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