«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новый видеоролик из серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». В этот раз зрителей ждет известная песня Леонида Афанасьева и Игоря Шаферана – «Гляжу в озёра синие». Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа. 12+

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России».

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров: «Эта композиция – яркий образ нашей великой культуры и природного наследия Приволжья. В ней представлены богатство природы, исторические памятники и живописные уголки, отражающие душу России. Музыкальное путешествие по регионам Приволжского федерального округа вдохновляет и объединяет зрителя и наполняет сердце гордостью за Родину. Это такое напоминание о силе единства, дружбе и богатстве культуры, которые делают нашу страну особенной и неповторимой».

В новой интерпретации легендарная песня «Гляжу в озёра синие» стала не просто композицией, а настоящим символом русской души. Съемка клипа проходила в четырнадцати регионах Приволжского федерального округа. Древний кремль Нижнего Новгорода, заповедные леса Пермского края, исторические улицы Ижевска, уютная набережная Йошкар-Олы, а также множество других знаковых локаций попали на кинопленку проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ.

Величественные пейзажи российских озер и рек, в отражении которых виднеется бескрайнее небо, заповедные просторы, улицы старинных городов – каждый кадр создал неповторимый образ России, ее души и характера. Это целая история, рассказанная на языке природы и музыки.

Премьера нового видеоклипа состоится 3 ноября. В его съемках приняли участие как начинающие, так и уже известные исполнители, среди которых:

- Оксана Касимова – заслуженная артистка Кировской области;

- Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации фольклорный ансамбль «Прялица» – руководитель Наталья Кулькова;

- Образцовый хор мальчиков «Маленький принц» – руководитель Людмила Герасимова.

Видеоролик будет доступен на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в «ВКонтакте», на сайте полномочного представителя http://pfo.gov.ru/, а также трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах.

Ранее, 29 октября, состоялась премьера первого видеоклипа проекта «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» на песню «Течет река Волга».

Фото: пресс-служба ПФО