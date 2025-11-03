Я нашел ошибку
Главные новости:
Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова.
«СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове
Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена".
"Россия – спортивная держава": в Самаре стартовал Кубок России по гонкам дронов
Инспектор имеет право потребовать предъявить документ без обложки, если у него возникли сомнения в его подлинности.
За отказ снять обложку с прав водителям грозит штраф
Водитель легкового автомобиля с места ДТП госпитализирован.
В Похвистневском районе на 157 км автодороги «Самара-Бугуруслан» столкнулись ВАЗ2115 и КАМАЗ
Учащиеся активно задавали различные вопросы и получали на них компетентные ответы.
Полицейские и общественники региона провели экскурсию для учащихся полицейского класса
В связи с проведением спортивного мероприятия.
Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта
Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
Тольяттинец приобретал для 16-летней дочери  спиртные напитки и совместно с ней  распивал их
Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа. 
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства

3 ноября 2025 10:53
179
Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа. 

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новый видеоролик из серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». В этот раз зрителей ждет известная песня Леонида Афанасьева и Игоря Шаферана – «Гляжу в озёра синие». Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа.   12+

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России».

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров: «Эта композиция – яркий образ нашей великой культуры и природного наследия Приволжья. В ней представлены богатство природы, исторические памятники и живописные уголки, отражающие душу России. Музыкальное путешествие по регионам Приволжского федерального округа вдохновляет и объединяет зрителя и наполняет сердце гордостью за Родину. Это такое напоминание о силе единства, дружбе и богатстве культуры, которые делают нашу страну особенной и неповторимой».

В новой интерпретации легендарная песня «Гляжу в озёра синие» стала не просто композицией, а настоящим символом русской души. Съемка клипа проходила в четырнадцати регионах Приволжского федерального округа. Древний кремль Нижнего Новгорода, заповедные леса Пермского края, исторические улицы Ижевска, уютная набережная Йошкар-Олы, а также множество других знаковых локаций попали на кинопленку проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ. 

Величественные пейзажи российских озер и рек, в отражении которых виднеется бескрайнее небо, заповедные просторы, улицы старинных городов – каждый кадр создал неповторимый образ России, ее души и характера. Это целая история, рассказанная на языке природы и музыки. 

Премьера нового видеоклипа состоится 3 ноября. В его съемках приняли участие как начинающие, так и уже известные исполнители, среди которых:

- Оксана Касимова – заслуженная артистка Кировской области;

- Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации фольклорный ансамбль «Прялица» – руководитель Наталья Кулькова;

- Образцовый хор мальчиков «Маленький принц» – руководитель Людмила Герасимова.

Видеоролик будет доступен на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в «ВКонтакте», на сайте полномочного представителя http://pfo.gov.ru/, а также трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах.

Ранее, 29 октября, состоялась премьера первого видеоклипа проекта «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» на песню «Течет река Волга». 

 

Фото:  пресс-служба ПФО

Теги: Мероприятия

Самые знаменитые блюда из произведений различных авторов были представлены на мероприятии.
01 ноября 2025, 15:29
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
Самые знаменитые блюда из произведений различных авторов были представлены на мероприятии. Общество
616
Проект приурочен к проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
01 ноября 2025, 14:42
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
Проект приурочен к проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Общество
645
Курсантов военно‑патриотических клубов и юнармейских отрядов региона.
01 ноября 2025, 14:11
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Курсантов военно‑патриотических клубов и юнармейских отрядов региона. Общество
577
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
697
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
592
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1380
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
745
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
630
