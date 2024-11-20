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В областной научной библиотеке самарцам расскажут о главных проблемах авторского права
«Глинка и современность»: областная научная библиотека приглашает на арт-лекцию 22 ноября
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет открытая лекция-экскурсия по выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ»
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«Глинка и современность»: областная научная библиотека приглашает на арт-лекцию 22 ноября

20 ноября 2024 11:14
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«Глинка и современность»: областная научная библиотека приглашает на арт-лекцию 22 ноября

22 ноября, в пятницу, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт арт-лекция «Глинка и современность». Библиотека приглашает жителей города узнать много нового о жизни и творчестве великого русского композитора, а также услышать отрывки из его самых значимых и интересных произведений.

В ходе предстоящей музыкально-просветительской встречи перед слушателями выступит доктор искусствоведения, кандидат педагогических наук, профессор кафедры фортепиано и музыковедения Самарского государственного института культуры Елена Куприна. Она расскажет о значении творчества композитора для всей истории русской музыкальной культуры: ведь именно с Михаила Глинки открывается её классический период. Развивая традиции европейской музыки первой половины XIX века и по-своему претворяя их, Глинке удалось создать свой индивидуальный и при этом ярко национальный музыкальный стиль. Имя композитора и его творчество навсегда оказались вписаны в глобальный музыкально-исторический процесс как его непреложная часть, без которой просто теряется связь времён. 

Как Глинка повлиял на музыку последующих поколений исполнителей и сочинителей? И как произведения этого русского музыкального гения воспринимаются слушателями сейчас? Об этом и многом другом расскажет Елена Куприна.

Посетители арт-лекции также получат возможность услышать знаковые мелодии, написанные композитором. А ещё напомним, что в отделе искусств СОУНБ действует выставка «Композитор русской души». Среди её материалов можно найти книжные издания, в которых отражены разные периоды жизни и творчества Михаила Глинки.

22 ноября (суббота) в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

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