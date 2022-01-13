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Главы регионов ПФО поздравили самарцев с днем рождения губернии

13 января 2022 14:29
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Сегодня, 13 января, Самарская губерния отмечает свой 171 день рождения.

Сегодня, 13 января, Самарская губерния отмечает свой 171 день рождения. Именно в этот день указом императора Николая I была образована Самарская область. По этому случаю жителей региона поздравляют главы регионов ПФО. Напомним, своё поздравление самарцам также направил Полномочный представитель Президента в округе Игорь Комаров.

Поздравительную телеграмму Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову по случаю Дня Самарской губернии направил Глава Нижегородской области Глеб Никитин. В ней отмечается, что сегодня Самарская область является одним из крупнейших центров космической, автомобильной, нефтехимической промышленности России. 

«Это регион с уникальной природой, богатейшей историей и культурой, многовековыми традициями дружбы разных народов и религий. Именно люди являются главным богатством и достоянием Самарской земли, движущей силой ее дальнейшего развития», - отметил Глеб Никитин и выразил надежду на то, что сложившиеся деловые взаимоотношения между нашими регионами будут крепнуть и наполняться новым содержанием.

Губернатор Нижегородской области от всей души пожелал жителям области успехов во всех начинаниях и осуществления самых смелых планов.

С Днем Самарской губернии жителей 63-го региона поздравил Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

Он подчеркнул, что история губернии полна важных событий, знаменательных дат, славных традиций. Многие поколения самарцев своим трудом, талантом приумножали благополучие родной земли.

«Сегодня ваш регион динамично развивается, задает пример в решении экономических и социальных задач, уверенного движения вперед», - заявил Валерий Радаев.

Он также добавил, что Самарскую и Саратовскую области объединяют давние дружеские связи, которые, несомненно, будут обогащаться новыми инициативами и проектами в интересах жителей регионов.

«Вы живете и трудитесь в замечательном месте. Самарская область - сильный и перспективный регион, где успешно реализуется много масштабных проектов. Но главное достояние губернии - это ее жители. Именно вы создаете историю, совершаете открытия, достигаете высот в промышленности, науке, культуре и спорте», - обратился с поздравлением к жителям Самарской области Глава Пермского края Дмитрий Махонин

Он добавил, что наши регионы связывают две великие русские реки - Кама и Волга. 

«Это роднит нас и обязывает бережно относиться к друг другу», - отметил Дмитрий Махонин.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов пожелал Самарской области процветания и дальнейшего развития. 

«На Волге живут щедрые, энергичные и трудолюбивые люди. Это секрет успеха и всех достижений, которыми славится Самарская область, - заявил он. - Мы дорожим партнерскими и добрососедскими отношениями, они связывают наши регионы на протяжении десятилетий. У нас много совместных экономических, культурных, образовательных и социальных проектов».

Признательность Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и всем жителям области за поддержку национальной чувашской культурной автономии выразил Глава республики Олег Николаев

«Самарская область обладает уникальной историей, богатым культурным наследием и огромным потенциалом. Мы радуемся успехам, которые демонстрирует сегодня регион по различным направлениям. Развиваем двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, обмениваемся полезными и эффективными практиками, реализуем совместные проекты», - отметил в своем поздравлении со 171-летием со дня образования Самарской губернии Олег Николаев. 

 

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