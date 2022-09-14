Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет

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Умер Владимир Сунгоркин, который больше двух десятилетий возглавлял "Комсомольскую правду", сообщила газета на своем сайте.

"В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости журналист КП Александр Гамов, по предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

"Комсомольская правда" сообщила в своем Telegram-канале, что главред находился в экспедиции в Приморье, где собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске, получил журналистское образование и с 1976-го трудился по профессии. С 1985 года он начал работать в "Комсомольской правде", где прошел путь от собкора до главного редактора.

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