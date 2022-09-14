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Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет

14 сентября 2022 14:45
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По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

Умер Владимир Сунгоркин, который больше двух десятилетий возглавлял "Комсомольскую правду", сообщила газета на своем сайте.

"В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости журналист КП Александр Гамов, по предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

"Комсомольская правда" сообщила в своем Telegram-канале, что главред находился в экспедиции в Приморье, где собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске, получил журналистское образование и с 1976-го трудился по профессии. С 1985 года он начал работать в "Комсомольской правде", где прошел путь от собкора до главного редактора.

 

Фото:    ru.freepik.com

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