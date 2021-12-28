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Главный внештатный нарколог Минздрава: картофельное пюре является лучшей закуской для спиртного

28 декабря 2021 15:33
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Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь, отметил Евгений Брюн.

Картофельное пюре является лучшей закуской для спиртного, поскольку оно замедляет всасывание алкоголя в кровь. Об этом рассказал во вторник главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции в ТАСС.

Брюн напомнил, что спиртное не стоит запивать газированными напитками, "поскольку углекислый газ <...> усиливает всасываемость алкоголя в том числе", и закусывать сладостями, так как это может усилить интоксикацию и последующее похмелье.

"Основной совет, мы всегда об этом говорим: ночь на дворе, человек спит, ферментативная система на сниженном уровне, поэтому переработка алкогольных продуктов также не на высоте, поэтому алкогольные напитки должны быть слабой градусности и легкими. Мой совет очень простой - сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов", - сказал специалист.

Он также отметил, что "повышение градуса" вредно для здоровья, а отсутствие движения только усиливает опьянение, поэтому в праздники следует быть активнее - петь, танцевать, гулять, играть в снежки.

 

Фото:    pixabay

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