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Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер на 60-м году жизни

17 августа 2021 12:28
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С 2004 года он руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС и гражданской авиации.

В Москве в возрасте 59 лет скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Смерть наступила после тяжелой болезни.

Как подчеркнули в ОАК, всю свою трудовую деятельность инженер посвятил ОКБ Ильюшина.

Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет. Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД.

С 2004 года руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС и гражданской авиации. Участвовал в проектах по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного Ил-76МД-90А. Под его руководством прошли наземные испытания всех систем первого опытного самолета, позволившие начать летные тесты.

 

Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"/РИА Новости

Теги: Андрей Юрасов Главный конструктор Ил-76 умер

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