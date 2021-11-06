Главный инфекционист региона ответила на вопросы жителей в прямом эфире

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В Самарской области предпринимаются меры по снижению темпов роста новой коронавирусной инфекции. Помимо ограничительных требований, работы круглосуточных прививочных пунктов, 2 и 3 ноября состоялись дни вакцинации. Врачи убеждены, прививочная кампания – это единственный способ преодолеть пандемию, но у жителей области по-прежнему много вопросов относительно процедуры вакцинации.

Почему все больше вакцинированных, а заболеваемость постоянно растет? Будут ли прививать подростков? Можно ли делать прививку с онкологией? Нужно ли вакцинироваться после перенесенного ковида? В прямом эфире из Центра управления регионом главный инфекционист министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова рассказала о всех особенностях вакцинации и вакцин, о том, как формируется коллективный иммунитет, кому противопоказана процедура и ждать ли нам вакцины, которая будет действовать 10 лет.

Вопрос, прозвучавший одним из первых, волнует не только большинство жителей области, но и всей страны: почему у нас становится все больше вакцинированных, а темпы заболеваемости не просто не снижаются, а растут? Как пояснила Елена Стребкова, мы никогда не жили в эпоху пандемий. Мы жили в эпоху сезонного подъема гриппа, геморрагической лихорадки и других заболеваний, но эти вспышки продолжались месяц-два. Сейчас мы почти два года существуем в условиях постоянной заболеваемости, которая непрерывно растет, при этом вирус меняется.

«Пока мы не достигнем цифры 80% привитых или переболевших, заболеваемость не остановится, она будет расти. В чем еще опасность? Позволяя вирусу распространяться в нашей человеческой среде, мы позволяем ему мутировать. Когда он попадает в непривитые организмы, начинается мутация вируса, он становится более агрессивным, более быстрым, и мы видим, что он поражает тот контингент, который не затрагивал год назад: детей, например», - рассказала главный инфекционист. – Однако у нас есть преимущество, которого не было при других пандемиях столетия назад. Если раньше выход был только один – переболеть, то сейчас есть инструмент – это вакцинация».

Многие жители региона уже переболели ковидом, поэтому возник вопрос, стоит ли сдавать анализ на антитела? Елена Стребкова пояснила, что сейчас уровень антител не учитывается, так как он связан с индивидуальными особенностями организма и иммунитета у каждого человека, поэтому специалисты оценивают только срок от перенесенного заболевания, сейчас – это 6 месяцев.

«Эта цифра одинакова для всех сезонных инфекций. Вакцинация от гриппа также эффективна только 6-8 месяцев, но грипп не присутствует с нами круглогодично, а ковид присутствует, поэтому сейчас мы говорим о том, что надо через 6 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации ревакцинироваться, – отметила главный инфекционист. – Как только мы добьемся того, что не будет круглогодичной заболеваемости, мы начнем делать прививку от ковида, также как от гриппа 1 раз в год в период сезонных обострений».

Интересовались жители и качеством антител, у кого все-таки защита лучше, у переболевшего или вакцинированного? По мнению специалистов поствакцинальные антитела лучше справляются с защитой организма, чем постинфекционные, то есть защита выше у привитого человека.

Тем, кто переживает, не заразятся ли они в поликлинике коронавирусом, Елена Стребкова рассказала, что потоки людей, идущих на прием к врачу по болезни и идущих на вакцинацию максимально разведены, хотя при этом не стоит забывать о своей защите: носить маски и обрабатывать руки. В целях безопасности здоровых граждан принято решение о переформатировании поликлиник. Отдельные здания уже выделены – в качестве пилотных проектов – городские больницы №4, №6. Они будут обслуживать только пациентов с коронавирусной инфекцией и с повышенной температурой.

Лидером стала тема противопоказаний. Люди перечисляли свои заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические и многие другие, опасаясь, что им может быть запрещена вакцинация. Главный инфекционист перечислила противопоказания, которые выглядят следующим образом: симптомы ОРЗ (повышенная температура, кашель насморк), тяжелые аллергические реакции (при этом надо разобраться на что), прохождение лечения, такого как противоопухолевый курс или операция. Во всех остальных случаях – нужно привиться. В первую очередь тем, кто страдает от хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Елена Стребкова рассказала и об особо уязвимых людях – это те, у которых выявлены ВИЧ-инфекция, или онкогематологические заболевания. У такой категории людей стопроцентная защита после вакцинации может не возникать. Поэтому в отдельных случаях (ВИЧ), вводится и третья доза вакцины, но процент таких людей в нашей губернии очень низкий.

Что касается побочных эффектов, врач отметила, что в основном это: болезненность в области укола, повышенная температура тела, ломота в мышцах и костях, но, как правило, все эти проявления заканчиваются через 2-3 дня.

Наиболее сознательная часть жителей, которая привилась полгода назад и ранее, задавала вопросы о ревакцинации. Вопросы сводились к двум основным: почему рекомендуют ревакцинироваться через полгода, если сертификат на год и какой вакциной можно ревакцинироваться. По словам главного инфекциониста, несмотря на действующий QR-код, в условиях повышенной заболеваемости ВОЗ рекомендует делать повторную вакцинацию через 6 месяцев. При этом не имеет значения, какую вакцину выбрать.

«Если привились Спутником, то ревакцинацию можете сделать Спутником или лайтом, но вы должны помнить одно: если вы ревакцинируетесь, вы не можете сделать 1 дозу Спутника обычного или 1 дозу ЭпиВакКороны, вы должны пройти полностью ревакцинацию в 2 этапа», – подчеркнула Елена Стребкова.

Многих родителей волнует вопрос, будут ли прививать детей, так как коронавирус стал поражать и их. Главный инфекционист рассказала, что планы начать вакцинацию подростков от коронавируса уже есть.

«Вакцинация подростков с 12 лет, надеемся, начнется в ближайшее время. Но реально, думаю, до конца этого года. Вакцина будет такая же. Говорить о том, что придет назальная форма — очень рано», — отметила Стребкова.

Один из «каверзных» вопросов прозвучал в эфире: какой смысл прививаться, если вирус мутирует?

«Несмотря на то, что вирус мутирует, прививаться надо, – уверена главный инфекционист. – Например, в России сейчас идет дельта штамм, тем не менее, если взглянуть на цифры, мы видим, что среди 100 госпитализированных только 4 привитых, а значит - вакцинация работает и для дельта штамма».

В заключение эфира прозвучал вопрос, выдающий надежду большинства россиян: когда изобретут прививку, которая будет действовать 10 лет? На что Елена Стребкова заявила, что это произойдет на нашем веку. Она пояснила, что прививка от ряда африканских лихорадок была сделана на этих же платформах. Сначала она была рассчитана на полгода, потом на год, теперь ее продлили уже на 2-3 года, так что шанс есть.

Все личные вопросы, не прозвучавшие в рамках эфира, сотрудники ЦУР Самарской области передадут в министерство здравоохранения для принятия конкретных адресных мер.