Главный федеральный инспектор по Самарской области и сотрудники полиции исполнили мечту тринадцатилетней Ариши

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Всероссийская благотворительная новогодняя акция организована проектом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Тринадцатилетняя Ариша разместила свое письмо с желанием на интернет-сайте елкажеланий.рф. Она давно мечтала завести щенка и побывать в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев исполнили новогоднюю мечту и пригласили Аришу с мамой в гости к полицейским-кинологам.

«Под новый год каждый из нас может принять участие в большом общем деле, исполнить заветное желание ребёнка благодаря «Ёлке желаний». Мы все мечтаем. Кто-то хочет заниматься спортом, кто-то – искусством. Многие дети хотят развить свои способности или получить любимую игрушку. Каждый из нас может стать добрым волшебником», – отметил Игорь Комаров.

Во время посещения Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области специалисты подробно рассказали девочке о работе кинологов, об особенностях дрессировки разных пород, разведении, содержании и лечении питомцев. Особый восторг Ариши вызвала игра с щенками и показательные выступления служебных собак.

Кульминацией экскурсии стало настоящее новогоднее чудо – Арише подарили щенка немецкой овчарки. Ощущение волшебства добавили Дед Мороз и Снегурочка, которыми на время стали сотрудники ЦКС.

«Я не думала, что настолько всё масштабно, не думала, что собаку мне подарят. Думала, что просто покажут и всё, и я уеду домой, а тут… У меня нет слов, я очень давно этого хотела», - поделилась эмоциями счастливая девочка.