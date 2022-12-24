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Главные безрассудства самарцев в 2022 году — необдуманные покупки, кредиты и влюбленности

24 декабря 2022 10:51
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главные безрассудства самарцев в 2022 году — необдуманные покупки, кредиты и влюбленности

Своими наибольшими безрассудствами в уходящем году самарцы чаще всего считают спонтанные покупки, кредиты и влюбленности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 7% самарцев считают необдуманные покупки. Для 6% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 6% — влюбленность или вступление в брак. 4% считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства. Также 4% опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). 3% удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие, еще 2% корят себя за то, что слишком доверяли людям. Для 1% главным безрассудством года оказался конфликт с руководством на работе. Каждый пятый (22%) назвал безрассудными другие свои поступки: упоминались разводы, игра на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом и проч.

Тех, кто своим главным безрассудством в 2022 году считает путешествие, радикальное изменение внешности или переезд, больше среди женщин. В том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины. В целом женщины в 2022 году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала почти каждая вторая (48%), тогда как среди представителей сильного пола — только 40%.

В среднем же 45% горожан в этом году утверждают, что не совершали сумасбродных поступков. Два года назад таким могли похвастаться 4 из 10, а главным безрассудством граждане называли вакцинацию от COVID-19.

Время проведения: 17—20 декабря 2022 года

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