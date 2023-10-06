Главной причиной для счастья россияне считают возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком.

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Она оказалась самой главной из 102 причин, которые назвали участники опроса, проведенного старейшей страховой компанией страны накануне своего дня рождения.

В честь своей 102-й годовщины «Росгосстрах» решил составить список из 102 причин для больших и маленьких радостей, доступных в любые времена. Данные собирались с помощью специального happy-бота, в котором респонденты рассказали, что ценят сегодня, что доставляет им радость и поднимает настроение даже в сложное время. Целью проекта было показать, что счастье всегда рядом, и искать его надо в повседневных мелочах.

Самыми главными вещами, дающими россиянам ощущение счастья, стали любовь и семья. Засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком, семейное благополучие и встретить любовь всей жизни — вот три самые важные причины для радости, которые совокупно отметили 47% общавшихся с ботом счастья пользователей.

По мнению россиян, в топ самых важных причин для радости, отмеченных почти 91% респондентов, входят:

засыпать и просыпаться рядом с любимым — 21,5%;

семейное благополучие — 19,6%;

найти любовь всей жизни — 11%;

собирать чемодан в путешествие — 9,2%;

выигрыш в лотерею — 8,7%;

неожиданно получить подарок — 8,3%;

обниматься — 7,5%;

сделать подарок близкому человеку — 7%;

поездка в другой город — 4,1%.

Также россияне называли и менее очевидные вещи, которые, тем не менее, могут сделать их счастливыми здесь и сейчас — например, сходить на массаж или найти потерянную вещь, а для некоторых радостью будет даже вылечить, наконец, больной зуб.

«Результаты исследования показывают, что человека могут сделать счастливым в моменте самые простые вещи. У каждого свои предпочтения в зависимости от возраста, окружения и характера, но в то же время всех объединяет одно желание — иметь благополучную семью, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова. — Защита благополучия россиян — это миссия «Росгосстраха», и для нас повод для радости — это видеть, как клиент с нашей помощью возвращается к нормальной жизни после какого-то происшествия. Будь то хозяин сгоревшего дома из уральской Сосьвы, который на выплаченную ему страховку успел до холодов отстроить новое жилье, или фермер из Мордовии, который за счет выплаты за пропавший урожай сохранил свое хозяйство и уже готовится сеять озимые, или владелица выздоравливающей собачки, которой мы вовремя организовали и оплатили операцию в ветеринарной клинике. Мы понимаем, что за каждым страховым случаем — реальные люди. И радуемся за них, когда все самое плохое остается позади».