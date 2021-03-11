«Главное – дети не пострадали»: история спасения трёх девочек при пожаре в Белозерках

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Накануне новогодних праздников, 22 декабря, вечером в селе Белозерки на улице Озерной загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома, площадь пожара составила 100 кв.м. В результате слаженных действий пожарно-спасательных подразделений удалось ликвидировать пожар, а благодаря отваге троих мужчин избежать жертв.

Вот что рассказал об этом Сергей Орлов (на фото), проживающий с семьей по соседству:

«Часов в пять вечера в нашем доме начались перебои с электричеством. Выглянув в окно, увидел, что у сорок второго дома из-под крыши валит дым, пламя начало вырываться из дверей. Тут же позвонил соседу горящей квартиры Евгению Ч., сообщил о пожаре. В таких ситуациях огонь может перекинуться на другие строения, была вероятность взрыва газовых баллонов. Счет шел буквально на секунды, поэтому все действовали быстро и слаженно. Пока Наталья В. вызывала пожарных, мы, мужчины, бросились к горящему дому: знали, что там живет многодетная семья и в доме могут находиться дети. Двери дома мы не открывали, чтобы пламя не разгорелось еще сильнее, барабанили в окна. Через оконный проем и вытащили из огня трех перепуганных девочек. Потом, чтобы спасти имущество, мы с Виктором Ч. и Иваном В. стали выносить вещи из соседней квартиры. Большой беды удалось избежать, хотя одна квартира выгорела полностью. Но главное – дети не пострадали!».

Сергей Орлов считает, что «так поступил бы любой человек».

Иван В. рассказал, что ему о пожаре соседей сообщила мать по телефону и он сразу же выбежал на улицу: «ни о чем не думал, бежал с мыслью, что нужно вытащить детей. Даже не до страха было как-то…».

«Сергей шел с рыбалки и позвонил мне. Сказал, что горит дом Татьяны. Я сразу подбежал, через забор перелез. У дома уже Иван был и Сергей - поделился воспоминаниями Виктор Ч. - третий мужчина, участвующий в спасении детей.

«Я открыл дверь, в сенях уже полыхало всё. Начали в окна стучать. Я спросил есть ли дети, Иван ответил, что дети дома. Дома света не было. Девчонки не откликались. Мы оббежали дом и открыли там окно, начали вытаскивать девчонок из окна. Залезли с Иваном, сначала двух младших подали Сергею. Одну девочку взял Иван, а я вытащил третью, снял с себя валенки и отдал их ребенку. Детей отправили в дом родителей Ивана, а мы остались там ждать пожарных».

В результате самоотверженных действий этих мужчин три девочки 6-ти, 8-ми и 10-ти лет были спасены из огненной стихии.

Такие неравнодушные люди, как Сергей, Владимир и Иван не любят говорить о себе и не ждут благодарности. Просто они не могут пройти мимо чужой беды, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС