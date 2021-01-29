Главе Кировского района Самары Игорю Рудакову объявили предостережение

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Представители прокуратуры выявили множество нарушений в сфере благоустройства в целом и уборке снега, в частности в Кировском районе Самары.

— ООО «УК "Коммунсервис"», ООО «Коммунресурс» несвоевременно очищали от снега и наледи кровли многоквартирных домов по адресам: проспект Карла Маркса, 410, улицы Победы, 168, улица Аэропорт-2, 8. В отношении должностного и юридического лица УК в прокуратуре района возбудили четыре дела об административных правонарушениях, — сообщили в областной прокуратуре.

В адрес руководителей управляющих организаций внесли представления. Под пристальным вниманием прокуратуры оказались и более высокие чины.

— Чтобы подобные нарушения при содержании дорог и тротуаров в зимнее время не повторялись и принимались меры по своевременному устранению помех в дорожном движении, главе Кировского района Игорю Рудакову, а также директору ООО «Кедр-1» Владимиру Анакину объявлены предостережения, — заявили в прокуратуре.

В прокуратуре не уточнили, из-за чего именно Игорь Рудаков и Владимир Анакин получили замечания. Но такое же предостережение получал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. В отношении МП «Благоустройство» возбудили административное дело.

В прокуратуре озвучивали причины плохой уборки снега в Самаре. По информации ведомства, у служб благоустройства даже возникали проблемы с ГСМ.

В ситуацию решили вмешаться политики. Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1» на предмет коррупции.

К слову, мэрия Самары сама называет эти организации основными подрядчиками по уборке снега, пишет 63.ру.