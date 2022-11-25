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Главам муниципалитетов Самарской области торжественно вручили паспорта готовности к отопительному периоду

25 ноября 2022 17:54
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Виктор Кудряшов провел совещание с главами городских округов и муниципальных районов региона по итогам оценки готовности к отопительному периоду. 

Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области по итогам оценки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.  В совещании приняли участие исполняющий обязанности главы регионального управления Ростехнадзора Владимир Пономарев, заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Сергей Стрельников, главы муниципальных образований Самарской области.

В Самарском регионе отопительный период 2022-2023 годов во всех муниципальных образованиях начался своевременно. Некоторые районы начали подключение к теплу уже с 12 сентября. Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора проведена оценка готовности 49 муниципальных образований Самарской области (10 городских округов, 27 муниципальных районов и 12 поселков городского типа).

«Из 49 муниципальных образований паспорта готовности получены 41. По сравнению с прошлым годом, когда паспорта получили 33 муниципалитета, рост составил 17%. Цифры говорят сами за себя. За эту огромную работу, проявленный государственный подход хочу поблагодарить Правительство области, лично Виктора Владиславовича, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, глав муниципальных образований», – сказал Владимир Пономарев.

На совещании отметили восемь муниципалитетов, которые продолжают работу по получению актов готовности. Основной объем здесь также завершен, остались вопросы, в основном связанные с оформлением документов.

Председатель Правительства Самарской области поблагодарил глав городов и районов, получивших паспорта готовности к отопительному сезону в срок.

«В этом году максимальное за последние годы количество муниципальных образований получили паспорта готовности, подтверждающие исполнение всех работ, обеспечивающих гарантированное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Мы очень тесно работали с Рохтехнадзором, муниципалитеты имели возможность получать необходимые консультации, что стало основой для такого хорошего результата, – отметил Виктор Кудряшов. – Кроме того, уже второй год подряд мы фиксируем значительные объемы перекладки тепловых сетей, сетей водоснабжения, активно модернизируем котельные, вкладывая средства областного бюджета и привлекая инвесторов в рамках концессионных соглашений. В прошлом году сезон прошли без аварий, рассчитываем, что такие результаты теперь станут нормой».

Совещание завершилось торжественным вручением паспортов готовности главам муниципальных образований Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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