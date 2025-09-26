Глава ЦИК: отдаленные регионы РФ смогут голосовать с помощью БПЛА

149

В труднодоступных регионах России в будущем для организации выборов могут применяться беспилотные летательные аппараты и катера, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в стране насчитывается 36 регионов, имеющих статус труднодоступных, где доставка бюллетеней и документации сопряжена с большими трудностями и высокими затратами: один голос там обходится примерно в 400 раз дороже, чем в среднем по России.

"И сейчас работаем параллельно в двух направлениях, прошло несколько пилотных проектов у нас – у вас уже есть фотографии: с помощью БПЛА, беспилотных катеров доставлять бюллетени, документацию", – рассказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что пилотные проекты по доставке избирательных материалов с помощью БПЛА уже проведены в нескольких регионах, включая Сахалин и Великий Новгород, пишет Смотрим.