Глава Сочи рассказал о пойманных «новогодних» поджигателях

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На территории Краснодарского края с 29 декабря было восемь очагов возгорания. Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что удалось задержать пятерых поджигателей. Им грозит ответственность вплоть до уголовной, передает ФедералПресс.

В Краснодарском крае было восемь очагов возгорания с 29 декабря прошлого года. Все новогодние праздники сотрудники МЧС тушили пожары, в том числе и с привлечением вертолетов.

Глава Сочи Алексей Копайгородский по итогам оперативного совещания рассказал, что ликвидировано восемь очагов возгорания в разных частях побережья.

«Причины всех пожаров на территории курорта – человеческий фактор. Пятерых поджигателей уже нашли, с ними сейчас работают следственные органы. Ответственность может быть вплоть до уголовной», – прокомментировал Алексей Копайгородский.

Напомним, с 1 января текущего года и до 2026-ого на территории России действуют особые меры противопожарной безопасности. В частности, например, готовить пищу на открытом огне нельзя и на территории частного дома, если не соблюдается ряд требований.

Фото: соцсети