Глава Самары выразила соболезнования в связи с кончиной Василия Павлова

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«От администрации Самары и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Василия Васильевича Павлова.

Василий Васильевич более 20 лет своей жизни посвятил работе в сфере здравоохранения, пользовался заслуженным уважением и авторитетом в медицинском сообществе. Он всегда стремился совершенствовать и развивать сферу оказания медицинской помощи на благо жителей Самары и области.

При его участии были внедрены современные принципы организации медпомощи, в том числе система ОМС. Многие технологии, принятые благодаря его взвешенным и своевременным решениям, в настоящее время широко применяются на территории области.

Василий Васильевич принимал активное участие в общественной жизни города и области, входил в состав Общественной палаты Самары. Он всегда активно участвовал в решении важных для самарцев вопросов, последовательно, мудро и принципиально отстаивал интересы жителей города».